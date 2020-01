Calciomercato Milan – Gazidis non convinto dello scambio Politano-Kessie

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis non è convinto del possibile scambio che coinvolgerebbe Matteo Politano e Franck Kessie. Il motivo è semplice: al manager sudafricano non piace l’idea che Kessie, giocatore pagato 28 milioni 2 anni e mezzo fa, possa andare in prestito in un’altra squadra. Intanto Luca Serafini porta avanti la sua teoria sulla cessione del Milan nonostante le smentite, continua a leggere >>>

