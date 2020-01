Calciomercato Milan – Gabbia, richieste da Sampdoria e Parma

CALCIOMERCATO MILAN – Matteo Gabbia ha giocato pochissimi minuti in questa stagione con la maglia del Milan, ma il calciatore è comunque molto richiesto. Secondo quanto viene riportato da tuttomercatoweb.com, Parma e Sampdoria sarebbero molto interessati al difensore e avrebbero chiesto a Maldini e Boban il calciatore in prestito secco.

Al momento, però, Gabbia non si muove, visto che il Milan ha in questo momento a disposizione in difesa solo Romagnoli, Musacchio e Kjaer, ma la situazione cambierebbe nel caso in cui il club rossonero acquistasse un nuovo centrale. Intanto l’Arsenal ci prova per un calciatore rossonero, continua a leggere >>>

