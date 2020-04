Calciomercato Milan – Gabbia, il suo futuro è completamente cambiato

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan pensa al difensore da affiancare a Alessio Romagnoli nei prossimi anni. Musacchio e Kjaer nel corso di questa stagione hanno garantito una discreta affidabilità, ma la proprietà sta pensando di crearsi in casa il difensore del futuro.

Il chiaro riferimento è quello a Matteo Gabbia, che prima dello stop per il coronavirus aveva scalato le gerarchie. Il calciatore ha stupito per personalità nell’esordio assoluto in Serie A contro il Torino a San Siro e si è confermato successivamente nella partita contro la Fiorentina. Il piano era quello di mandarlo in prestito, ma Gabbia ha dimostrato di avere le qualità per reggere la maglia rossonera, e dunque le prospettive per il suo futuro sono cambiate (recentemente ha anche rinnovo il contratto fino al 2024). Intanto Thiago Silva svela un suo desiderio per il futuro, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android