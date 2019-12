Calciomercato Milan – Fissato il prezzo per la cessione di Kessie

CALCIOMERCATO MILAN – Cercasi disperatamente Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è arrivato al Milan durante l’estate 2017, ma da quel momento è costantemente involuto. Classe 1996, tutti si aspettavano enormi miglioramenti e passi avanti, visto ciò che aveva messo in mostra con l’Atalanta. Invece la crescita si è arrestata improvvisamente e, anzi, si è tornati indietro. Anche oggi ha disputato una bruttissima prestazione e, come se non bastasse, si è messo al centro di polemiche per un like lasciato ad Alejandro Gomez. Insomma, la situazione sembra quasi compromessa. Ecco perchè a gennaio può lasciare e il Milan ha già stabilito il prezzo per la cessione: basteranno 25 milioni per fargli prendere l’aereo. Per le ultime su Zlatan Ibrahimovic… Continua a leggere >>>

