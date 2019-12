Atalanta-Milan, Kessie nella bufera per un like a Gomez

ULTIME MILAN – Come se non bastasse il 5-0 subito, come se non bastasse la prestazione pesantemente insufficiente e indegna fornita dalla squadra, Franck Kessie peggiora la situazione sui social, facendo infuriare i tifosi, giustamente già sull’orlo di una crisi di nervi. Il centrocampista ivoriano, tra l’altro tra i peggiori in assoluto oggi in Atalanta-Milan, ha infatti lasciato un “mi piace” alle foto pubblicate da Alejandro Gomez su Instagram per festeggiare la vittoria odierna e un 2019 che ha regalato grandi soddisfazioni alla Dea, anche a discapito del Milan. Questo il post del Papu: “Ciao 2019 sei stato fantastico… Un abbraccio ai nostri tifosi che ci hanno seguito ovunque… Oggi volevamo regalarvi una vittoria e siamo riusciti, complimenti ai miei compagni. Forza Dea! Adesso qualche giorno di ferie e torniamo più carichi”. Ovviamente una volta visto il like, i tifosi rossoneri si sono infuriati. In ogni caso, ovviamente, Kessie ha poi rimosso il mi piace, che però è stato immortalto in questo screen da calciomercato.com.

Ma non solo. Anche un altro ex rossonero, Hernan Crespo, ha lasciato il suo mi piace, anche se di certo le cose non sono paragonabili. Nel mezzo si piazza Marco Borriello, che una settimana fa era alla cena per i 120 anni del Milan, ma oggi ha commentato con le emoji di un brindisi, professandosi poi “tifoso dei suoi amici e del bel calcio” a un tifoso rossonero che gli aveva risposto indicandogli non fosse un comportamento da milanista. Ma dopo tutto, oggi, essere milanisti è davvero difficile…