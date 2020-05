Calciomercato Milan – Fiorentina, ecco la proposta per Paqueta

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Nazione‘ oggi in edicola, continua il pressing della Fiorentina per Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista del Milan, arrivato in rossonero nel gennaio 2019 dal Flamengo per 38,4 milioni di euro più bonus.

Paqueta è il grande obiettivo della società viola in vista dell’imminente estate di calciomercato e, per regalarlo al pubblico della Fiesole, il club presieduto da Rocco Commisso starebbe studiando, in questi giorni, la formula giusta per convincere il Diavolo a cederle il suo numero 39.

La Fiorentina starebbe pensando di imbastire l’operazione Paqueta sulla base di un prestito con diritto di riscatto che permetterebbe di ammortizzare la spesa. La risposta del Milan non è ancora arrivata, ma si presume non possa essere positiva, giacché il Diavolo, dall’eventuale cessione di Paqueta, vorrebbe monetizzare.

Al massimo, il Milan prenderebbe in esame uno scambio. ECCO I GIOCATORI VIOLA NEL MIRINO DEI ROSSONERI >>>