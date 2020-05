Calciomercato Milan – Ecco Dumfries: ottimi i suoi numeri in stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Uno dei tanti nomi che circolano intorno al Milan è quello di Denzel Dumfries.

Il terzino destro olandese, classe 1996, quest’anno si è ben messo in mostra con il suo club, il PSV. Infatti, i suoi numeri stagionali sono ottimi. Pensate che ha disputato 40 partite, mettendo a segno 8 reti e 4 assist in tutte le competizioni. Dumfries è un titolare inamovibile della fascia della squadra olandese.

Senza l’interruzione della stagione in Olanda, sarebbe arrivato a oltre 50 partite giocate e chissà anche alla doppia cifra come gol. Non male per un calciatore che come ruolo fa il terzino. La sua valutazione è di circa 18/20 milioni di euro, ma egli potrebbe arrivare al Milan inserendo nella trattativa Ricardo Rodriguez. Ci sarà da definire il conguaglio economico che probabilmente i rossoneri verseranno al PSV.

Su questo giocatore, e non solo, si sta muovendo da qualche tempo Geoffrey Moncada. Se vuoi conoscere le ultime news al riguardo, continua a leggere >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓