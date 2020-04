Calciomercato Milan – E’ sfida con la Lazio per Mazraoui

CALCIOMERCATO MILAN – La stagione è ferma per l’emergenza coronavirus, ma il Milan comincia a pensare anche al futuro. Davide Calabria e Andrea Conti non hanno disputato certamente una stagione esaltante, e dunque il club rossonero dove decidere se puntare su di loro anche in futuro o eventualmente prendere un nuovo terzino giovane e di talento.

Oltre a Zeki Celik, 23enne terzino del Lille, Djibril Sidibe calciatore del Monaco (ora in prestito all’Everton) e infine Serge Aurier, il Milan segue anche Mazraoui, terzino destro di spinta dell’Ajax. Con il contratto in scadenza 2022 può rappresentare una buona opportunità di mercato per il club rossonero. Il classe ’97, che ha già totalizzato 76 presenze tra campionato olandese e coppe, è un giocatore polivalente in quanto può giocare anche a centrocampo, e alcuni addetti ai lavori lo paragonano a Hakimi del Dortmund.

Arrivare a Mazraoui non sarà comunque facile, considerando che sul marocchino c’è anche la Lazio. ll calciatore è seguito da diverse tempo da Tare, direttore sportivo biancoceleste, ma l’operazione è legata all’eventuale cessione di Marusic, seguito dal Psg di Leonardo. Mazraoui, che attualmente ha valutazione di circa 9 milioni di euro, ha una già discreta esperienza internazionale, considerando che ha sfiorato con l’Ajax la qualificazione alla finale di Champions League nella scorsa stagione. Insomma, il Milan monitora il terzino, ma molto come detto dipenderà dal futuro di Calabria e Conti, con uno dei due che potrebbe lasciare il club rossonero per dare spazio al marocchino. Intanto ecco la nostra intervista esclusiva del giorno, continua a leggere >>>