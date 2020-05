Calciomercato Milan – Donnarumma, ora o mai più: lui vuole il rinnovo

MERCATO MILAN – Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, Gigio Donnarumma avrebbe confidato ad alcuni amici di voler rinnovare il proprio contratto col Milan. Il portiere rossonero ha ripreso, con il resto dei compagni, ad allenarsi a Milanello con molta serenità, nonostante l’avvicinamento della scadenza del contratto (giugno 2021 ndr) e il fatto che il suo nome sia sulla bocca di molto giornali italiani e non solo.

Del suo futuro si parla e si continuerà a parlarne, fino a quando non avverrà l’incontro – forse decisivo – tra il Milan e Mino Raiola, agente del classe 1999, che nel 2017 lo voleva portare via dall’allora club di Yonghong Li. Sul progetto cinese il procuratore ha sempre parlato negativamente, ma anche di quello di Elliott non ha mai espresso parole dolci. Dunque, o rinnovo o cessione. Il bivio è vicino.

Il Milan da una parte è consapevole che il rinnovo comporterebbe un esborso importante per le casse rossonere (attualmente Gigio prende 6 milioni l’anno), ma anche che un’eventuale cessione in questo periodo di pandemia potrebbe far incassare una cifra decisamente più bassa rispetto al suo valore effettivo. Lo scenario più plausibile, dunque, potrebbe essere un rinnovo molto vicino alle attuali cifre e poi valutare le offerte che arriveranno a Casa Milan la prossima stagione. Chelsea, Real Madrid e PSG – i club più interessati – restano alla finestra. Intanto, dalla Spagna arriva una clamorosa bomba di mercato: ecco di cosa si tratta!

