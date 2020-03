Calciomercato Milan – Donnarumma, il piano del Psg di Leonardo

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ipotizza la prossima squadra di Gianluigi Donnarumma. Sul portiere ci sono diversi club di Premier League: attenzione al Manchester City , al Manchester United e all’Everton, ma in pole position c’è anche il Psg, che resta una delle pretendenti più accreditate. Il piano di Leonardo è quello di prendere Donnarumma nel 2021, in modo da prendere a costo zero uno dei portieri più forti del panorama mondiale. Intanto Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, continua a leggere >>>

