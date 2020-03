Calciomercato Milan – Donnarumma, Di Marzio: “Le ultime sul rinnovo”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca di Marzio, giornalista di Sky Sport e grande esperto di mercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul possibile rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan, in scadenza nel giugno 2021. I problemi societari mettono ancora più in discussione il futuro dell’estremo difensore rossonero.

“Il rinnovo di Donnarumma, il cui contratto scade nel 2021, con tutto quello che sta accadendo a livello societario al Milan, credo che sia ancora più complicato – dice Di Marzio -. Il Milan potrebbe essere costretto a valutare la sua cessione in estate per evitare di perderlo poi a zero. La Juventus potrebbe essere interessata, ma non ci sono stati contatti per ora tra le società”. Intanto è a rischio il futuro anche di un altro giocatore molto importante, continua a leggere >>>

