Calciomercato Milan – Doku, baby talento per l’attacco: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dai colleghi di calciomercato.com, il nome nuovo per il reparto offensivo del Milan è quello di Jérémy Doku.

Doku, belga classe 2002, gioca nell’Anderlecht nel ruolo di ala destra, ma all’occorrenza può giocare anche sulla sinistra. Il giovane talento, che compirà 18 anni il 1° luglio prossimo, quest’anno si è messo in bella mostra con i bianco-malva, visto che in stagione ha collezionato 27 presenze con 8 gol e 3 assist.

Paolo Maldini e Frederic Massara seguono Doku con particolare interesse dato che rispetta tutti i parametri dettati da Ivan Gazidis: è giovane e costa poco (10/15 milioni la sua valutazione).

Per quel che riguarda il Napoli invece, c’è un giocatore, seguito nel recente passato anche dai rossoneri, che rinnoverà il contratto non appena l’emergenza Coronavirus rientrerà. Per scoprire di chi si tratta clicca qui >>>

