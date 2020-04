Calciomercato Milan – Diavolo su Tonali, ma prima bisogna cedere …

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del Brescia di Massimo Cellino, piace molto al Milan e sarà un concreto obiettivo del Diavolo per il prossimo calciomercato estivo.

I rossoneri, però, dovranno fare cassa per provare l’assalto al centrocampista nel giro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini: il principale indiziato a lasciare il Milan è il fantasista brasiliano Lucas Paquetá, che non ha mai convinto finora in maglia rossonera.

Tonali, in questa stagione con le ‘Rondinelle‘ in Serie A, ha finora collezionato 24 gare tra Serie A e Coppa Italia, con un gol e 5 assist all’attivo. NUOVE PRETENDENTI PER ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>