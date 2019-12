Calciomercato Milan – Di Marzio: “Todibo, manca l’intesa con il Barcellona”

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal sito web ufficiale del giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, prosegue la trattativa tra Milan e Barcellona per il trasferimento in rossonero di Jean-Clair Todibo, classe 1999, difensore centrale francese che i catalani prelevarono, un anno fa, dal Tolosa.

Si tratta sulla base di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto. Formula che accontenta sia il Milan sia il Barcellona. I club, però, non hanno ancora raggiunto un’intesa sulla cifra del cartellino di Todibo. Il Barça, infatti, vorrebbe cederlo per non meno di 25 milioni di euro e, soprattutto, inserendo nel contratto di vendita una clausola per un futuro riacquisto del suo cartellino.

Il Milan, al contempo, non molla le piste alternative. Dall’Inghilterra, per esempio, parlano di un interesse dei rossoneri per un talento sudamericano conteso anche da Roma e Inter: per le ultime, continua a leggere >>>

