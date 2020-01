Calciomercato Milan – Di Marzio: “Oltre al Psg non ci sono offerte per Paqueta”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno della trasmissione ‘Calciomercato L’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Ecco le sue parole: “Oggi Paqueta ha rinunciato alla convocazione per scelta personale perché non sta bene a livello psicologico. Se è una pressione da parte sua per un ribasso o per un prestito è una strategia sbagliata perché il Milan ha fatto un investimento e non vuole perdere quanto ha speso solo un anno fa. Si era parlato di uno scambio con Bernardeschi ma ci sono solo smentite. L’idea è di giorni fa ma non è andata avanti. Oltre al Psg che vuole il giocatore ad un prezzo basso non c’è nulla al momento”. Intanto ecco la reazione dei tifosi dopo il rifiuto di Paqueta di essere convocato, continua a leggere >>>

