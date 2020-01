Calciomercato Milan – Di Marzio: “Dani Olmo al Lipsia, i rossoneri lo volevano per giugno”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno della trasmissione ‘Calciomercato L’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Ecco le sue parole: “Dani Olmo è a un passo del Lipsia perché i tedeschi hanno potuto investire, il Milan lo voleva per giugno e alle sue condizioni. La volontà di fare colpi ad effetto per i rossoneri è solo per l’estate. Ovvio che se esce qualcuno di importante il Milan non si farà trovare impreparato”. Intanto ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile cessione di Lucas Paqueta, continua a leggere >>>

