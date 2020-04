Calciomercato Milan – De Paul aspetta un segnale, ma …

CALCIOMERCATO MILAN – Negli ultimi mesi il Milan ha seguito, con estremo interesse, Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista argentino dell’Udinese, in grado di giocare anche da mezzala, che, in questa stagione, prima dello stop al calcio per l’emergenza coronavirus, ha segnato 5 gol e fornito 3 assist in 24 gare tra Serie A e Coppa Italia.

De Paul, assistito da Agustín Jiménez, procuratore che, nell’ultimo periodo, si è visto spesso dalle parti di ‘Casa Milan‘, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘ aspetterebbe un segnale dal Milan in vista della prossima stagione. L’Udinese lo valuta tanto, almeno 30 milioni di euro, ma il calciatore sudamericano ha dimostrato di poter essere un elemento idoneo per il campionato italiano.

L'eventuale addio di Paolo Maldini al Milan, però, al termine di questa stagione potrebbe cambiare le carte in tavola in seno al club di Via Aldo Rossi, che, magari, potrebbe mollare sia de Paul sia il connazionale Matías Zaracho (Racing Club) per andare su altri obiettivi. A quel punto, de Paul potrebbe intavolare una trattativa con la Lazio, laddove troverebbe in Simone Inzaghi un suo grande estimatore.