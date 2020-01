Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra, il Newcastle pensa a Piatek

CALCIOMERCATO MILAN – Sirene inglesi per Krzysztof Piatek. Secondo quando viene riportato dal The Sun, il Newcastle sarebbe disposto a spendere 35 milioni di euro, cioè la cifra che chiede il Milan per cedere l’attaccante, ma il trasferimento resta comunque complicato.

Piatek, infatti, non sembra voler andare nel giocare nel Newcastle, visto che l’ex Genoa lascerebbe il club rossonero solo per un squadra disputa la Champions League. Al momento dunque la cessione del Pistolero è in stand-by. A proposito di mercato, ci sono delle novità importanti su Ricardo Rodriguez, continua a leggere >>>

