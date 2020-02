Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: Chelsea su Robinson

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal tabloid britannico ‘Mirror‘, il Chelsea di Frank Lampard starebbe già pensando al prossimo calciomercato estivo ed avrebbe messo gli occhi su Antonee Robinson.

Robinson, classe 1997, terzino sinistro statunitense di proprietà del Wigan, è stato ad un passo dal vestire la maglia del Milan nello scorso mese di gennaio: dopo aver svolto le visite mediche, il club ha deciso però di non formalizzare il suo arrivo poiché il calciatore avrebbe avuto bisogno di ulteriori esami.

I ‘Blues‘ starebbero invece pensando seriamente di prenderlo a giugno: i ‘Latics‘ già pregustano una ricca plusvalenza in bilancio per Robinson. Intanto, la prossima estate, il Milan potrebbe riabbracciare un caro, vecchio amico quale rinforzo per la difesa: continua a leggere >>>

