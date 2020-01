Calciomercato Milan – Dall’Argentina: offerta per Zaracho. Le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan potrebbe aver scelto il sostituto di Jesús Suso, esterno offensivo spagnolo classe 1993 in procinto di essere ceduto al Siviglia.

Secondo quanto riferito, infatti, da Julian Mazzara, giornalista argentino sportivo di ‘AM 1300‘, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, avrebbe parlato con l’agente di Matías Zaracho, classe 1998, trequartista ma anche esterno offensivo del Racing Club de Avellaneda.

Per il collega sudamericano, il Milan avrebbe offerto al club argentino 15 milioni di euro più bonus per portare subito Zaracho in rossonero: la clausola rescissoria del contratto di Zaracho, che scadrà il 30 giugno 2023, è di 22 milioni di euro. Un altro calciatore, intanto, è in procinto di lasciare il Diavolo. Per i dettagli, continua a leggere >>>

