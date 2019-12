Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Todibo decide tra due settimane

CALCIOMERCATO MILAN – Un difensore arriverà. Resta solo da capire chi. La scelta principale del Milan sembra essere Jean Todibo, centrale classe 1999 di proprietà del Barcellona. Il giocatore è stato già contattato e ci sono spiragli. Su di lui, però, ci sono anche altre squadre, soprattutto francesi, ma anche Manchester United e Southampton o Watford e Bayer Leverkusen. In ogni caso, secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo il difensore blaugrana prenderà una decisione sul proprio futuro tra quindici giorni, ovvero poco dopo l’inizio del 2020. Il Milan attende, come ormai da abitudine, ma forte dell’offerta fatta direttamente da Paolo Maldini, che lo vuole fortemente. Per la richiesta del Barcellona… Continua a leggere >>>

