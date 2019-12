Calciomercato Milan – Dalla Francia: su Todibo anche il Monaco

CALCIOMERCATO MILAN – Non solo Zlatan Ibrahimovic, che tiene tutti col fiato sospeso in attesa di comunicare per chi lascerà i Los Angeles Galaxy, non solo attaccanti. Nel corso del calciomercato di gennaio, il Milan va a caccia anche di difensori, dopo che Leo Duarte ha subito un lungo infortunio e Mattia Caldara è ancora un’incognita. Il nome più caldo in assoluto è certamente quello di Jean Todibo, centrale del Barcellona. Il francese è stato scelto da Paolo Maldini, che ha già avviato i contatti. Tuttavia, il giocatore è poco convinto di lasciare il Barça e, in più, secondo RMC Sport France, su di lui ora ci sarebbero anche Monaco e un altro club francese. Il costo è di circa 10 milioni, ma i blaugrana vogliono necessariamente inserire la recompra. Per le ultime… Continua a leggere >>>

