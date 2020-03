Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Rakitic vuole tornare al Siviglia”

CALCIOMERCATO MILAN – Seguito, in passato, da Milan, Inter e Juventus, il centrocampista croato Ivan Rakitic, classe 1988, in forza al Barcellona dal 2014, dovrebbe proseguire la sua carriera nella Liga spagnola anche l’anno prossimo. Non necessariamente, però, in Catalogna.

Lo ha rivelato ‘Sport‘, spiegando come Rakitic, in scadenza di contratto con i blaugrana il 30 giugno 2021, voglia lasciare Barcellona a giugno e come la sua destinazione preferita sia il ritorno a Siviglia. In Andalusia, Rakitic ha giocato dal 2011 al 2014, vincendo anche l’Europa League.

Il Barcellona, probabilmente, non si opporrà alla cessione di Rakitic anche perché l’estate 2020 sarà l’ultima occasione per monetizzare dal cartellino del forte centrocampista croato. Sempre in Spagna potrebbe essere il futuro di qualche altro top player: parola di Mino Raiola.

