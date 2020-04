Calciomercato Milan – Dalla Spagna: piace Emerson del Betis. Le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, c’è anche il Milan tra i club interessati alle prestazioni di Emerson Aparecito Leite de Souza Junior, classe 1999, terzino destro brasiliano di proprietà del Barcellona ma che, attualmente, gioca in prestito sempre nella Liga spagnola, nella fila del Betis.

Emerson, che in stagione ha disputato 24 gare tra campionato e Copa del Rey con gli andalusi di Cesc Rubí, con tanto di 3 gol e 5 assist all’attivo, è però legato ai biancoverdi di Siviglia da un prestito biennale che scadrà il 30 giugno 2021. Pertanto sarà difficile che il nativo di San Paolo possa vestire il rossonero già in estate. ECCO I NOMI CHE HA IN MENTE RALF RANGNICK PER IL MILAN >>>