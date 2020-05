Calciomercato Milan – Dalla Spagna: il Real Madrid piomba su Camavinga

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid sembra intenzionato a fare sul serio per aggiudicarsi il giovane centrocampista francese Eduardo Camavinga.

Il classe 2002 del Rennes è un obiettivo di molti club, fra cui anche il Milan. Stando alle ultime news, si registra un avvicinamento da parte dei ‘Blancos’ al giocatore. Quest’ultimo, vede di buon grado l’interesse del Real Madrid, nonostante la prima storica qualificazione della sua attuale squadra alla Champions League (il Rennes infatti è arrivato terzo in Ligue 1 alle spalle di PSG e Marsiglia dopo che la federazione francese ha interrotto il campionato a causa del Coronavirus).

Il Real Madrid ha dato mandato a Juni Calafat (uomo che sta acquisendo sempre più peso nella scena del calciomercato ‘Merengues’), di imbastire una trattativa per Camavinga. Solo un mese fa, il giovane centrocampista, aveva rinnovato fino al 2022 con il Rennes, ma nel contratto non ci sono clausole che lo obblighino a rimanere legato al club francese. La trattativa si può mettere in piedi: la richiesta iniziale dei bretoni è di 50 milioni di euro. Per il Milan dunque, ci sarà da battere una concorrente in più se si vuole veramente arrivare a Camavinga.

