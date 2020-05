Calciomercato Milan – Camavinga, il Rennes fa muro: ecco perché

CALCIOMERCATO MILAN – Eduardo Camavinga, talento classe 2002 del Rennes, ha già su di sé l’attenzione di mezza Europa. Il centrocampista è seguito anche dal Milan in vista della prossima stagione, ma non sarà di certo facile vedergli cambiare casacca in tempi brevi. Il motivo? Secondo quanto riferisce ‘AS’, il club francese, dopo lo stop del campionato che gli permetterà di disputare la prossima edizione della Champions League, ha tutta l’intenzione di trattenerlo.

Sul giocatore sembra esserci con decisione anche il Real Madrid, che vorrebbe ripetere l'operazione che ha visto approdare in Liga Raphael Varane, acquistato dal Lens per 8 milioni di euro. Camavinga vale molto di più, il costo del suo cartellino si aggira sui 50 milioni di euro, ma la stima che Zinedine Zidane nutre nei suoi confronti, insieme alla giovane età, potrebbero non fermare la voglia delle 'Merengues' di puntare su di lui.