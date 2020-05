Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Diavolo interessato a Samardzic

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, per precise linee guida dettate dal fondo Elliott Management Corporation per il futuro, punterà sempre più su calciatori giovani, di talento, da lanciare, valorizzare e far esplodere in maglia rossonera ma che, nell’immediato, non costino tanto né in termini di cartellino né, tanto meno, di ingaggio.

Secondo il popolare quotidiano sportivo ‘AS‘, i rossoneri, così come la Juventus, avrebbero messo nel mirino, in quest’ottica, il giovanissimo Lazar Samardzic, classe 2002, trequartista delle giovanili dell’Hertha Berlino e delle Nazionali giovanili della Germania, sebbene le sue origini siano serbe.

Samardzic, sotto contratto con il club biancoblu fino al 30 giugno 2024, piace anche ad Atlético Madrid e Real Sociedad nella Liga spagnola, nonché a Benfica (Primeira Liga portoghese) e Manchester City (Premier League inglese). Autore di 16 gol e 10 assist in 22 gare con la seconda squadra dell’Hertha Berlino, Samardzic era stato convocato anche in Prima Squadra, nello scorso mese di febbraio, per la sfida contro il Fortuna Düsseldorf.

'AS', però, si è soffermato anche a parlare del futuro del Milan e del probabile arrivo in panchina di Ralf Rangnick.