Calciomercato Milan – Dalla Spagna: concorrenza dalla Liga per Bernardeschi

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, sia Atletico Madrid che Barcellona sono interessati a Federico Bernardeschi della Juventus.

Dunque, aumenta la concorrenza per il Milan. I rossoneri, che già a gennaio avevano imbastito una trattativa con i bianconeri, ci riproveranno in estate ma solo a condizioni favorevoli. Se dovesse esserci un’asta per arrivare a Bernardeschi, il Milan si tirerà indietro.

