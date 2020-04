Calciomercato Milan – Dalla Germania: niente Bayer Leverkusen per Götze

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dalla rivista sportiva tedesca Kicker, il Bayer Leverkusen ha fatto sapere di non essere interessato Mario Götze.

Dunque, per il Milan, una concorrente in meno per cercare di arrivare al giocatore. Ricordiamo che l’attuale attaccante del Borussia Dortmund, ha il contratto in scadenza a giugno, e dunque è libero di accasarsi dove vuole a parametro zero. Su Götze, oltre al Milan, ci sono anche i cugini dell’Inter. Si prevede, come per altri giocatori, un derby di mercato molto interessante.

