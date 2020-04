Calciomercato Milan – Dal Portogallo: lo Sporting blinda Luís Maximiano?

CALCIOMERCATO MILAN – Si parla molto, in questi giorni, della possibilità che il Milan ceda, a fine stagione, il suo portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma nel caso in cui non arrivasse ad un accordo con il numero 99 sul rinnovo di contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno 2021.

Tra i papabili sostituti di Donnarumma per la stagione 2020-2021 si è fatto anche il nome di Luís Maximiano, classe 1999, estremo difensore portoghese dello Sporting Lisbona, attualmente sotto contratto con i ‘Leões‘ fino al 30 giugno 2023 e per il quale il Diavolo sembrerebbe disposto ad offrire 20 milioni di euro alla compagine presieduta da Frederico Varandas.

Secondo quanto riferito, però, dal popolare quotidiano sportivo lusitano ‘O Jogo‘, lo Sporting Lisbona non vorrebbe perdere il suo giovane portiere e sarebbe dunque pronto ad offrire a Luís Maximiano un rinnovo di contratto con medesima scadenza, 2023, ma con ingaggio addirittura triplicato ed una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. VIA GIGIO? ECCO LE ALTRE SOLUZIONI PER LA PORTA DEL DIAVOLO >>>