Calciomercato Milan – Donnarumma, ecco le alternative

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, nonostante la voglia di Donnarumma di rimanere al Milan, il rinnovo è tutt’altro che semplice. Il calciatore e soprattutto Raiola si aspettano una proposta importante, che consiste quantomeno in una conferma dell’ingaggio da 6 milioni di euro a stagione.

Se questa non dovesse arrivare, l'addio di Donnarumma sarebbe la logica conseguenza. L'unica consolazione per il Milan sarebbe quella di generare nel bilancio una plusvalenza importante da investire per un nuovo portiere: i nomi sono quelli di Sirigu del Napoli, Meret del Napoli, Musso dell'Udinese, Maximiliano del Benfica e Onana dell'Ajax.