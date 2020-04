Ex Milan – Dagli Stati Uniti: FC Cincinnati, obiettivo Stam per la panchina

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal network statunitense ‘ESPN’, la dirigenza del FC Cincinnati, club della Major League Soccer (MLS) statunitense, sta pensando di affidare la guida della squadra a Jaap Stam, olandese, classe 1972, ex difensore di Lazio, Milan e Manchester United che nel recente passato ha allenato il Feyenoord.

Stam, che da tecnico vanta anche esperienze nelle giovanili dell’Ajax, nel Reading (Championship inglese) e nel PEC Zwolle, ha guidato la squadra di Rotterdam dal marzo all’ottobre 2019, periodo in cui ha vinto 7 partite, ne ha pareggiate 6 e perse 5. Al termine di questo ciclo di gare, ha rassegnato le proprie dimissioni, favorendo l’arrivo di Dick Advocaat.

In MLS potrebbe finire anche un obiettivo del Milan per la prossima sessione estiva di calciomercato. CLICCA QUI PER SCOPRIRE DI CHI SI TRATTA >>>