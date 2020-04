Calciomercato Milan – Da Begovic a Ibra, il punto sui contratti in scadenza

CALCIOMERCATO MILAN – ‘Sky Sport‘ ha fatto il punto della situazione in casa Milan sui giocatori il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno.

Asmir Begovic, classe 1987, giunto in prestito dal Bournemouth, potrebbe restare come secondo portiere, e si gioca la permanenza in rossonero anche Simon Kjaer, classe 1989, per il quale serviranno appena 2,5 milioni di euro per riscattarlo dal Siviglia.

Appare molto complicato il riscatto dell’esterno destro belga Alexis Saelemaekers, classe 1997, dall’Anderlecht, mentre non sarà rinnovato il contratto, come ormai noto, ai centrocampisti Lucas Biglia (1986) e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura (1989), che si accaseranno altrove a parametro zero.

Infine, c'è la stella, Zlatan Ibrahimovic: per 'Sky Sport', nelle ultime ultime settimane non sarebbero arrivati segnali positivi sul prolungamento del contratto del bomber svedese, ma ogni discorso è comunque rinviato a fine stagione.