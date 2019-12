Calciomercato Milan – Colombo: “Ibrahimovic ha paura, non vuole mettersi in gioco”

CALCIOMERCATO MILAN – Monica Colombo, giornalista de ‘Il Corriere della Sera’, ha parlato della trattativa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic. Molte sono le perplessità espresse sul futuro dello svedese ai microfoni di ‘Tutti Convocati’: “Il Milan so che nelle numerose telefonate che ha avuto con Ibrahimovic, Boban e Maldini più ancora di un suo contributo tecnico pensano a lui come supporto di leadership, aiuterebbe Pioli a instillare mentalità e regole. Ibrahimovic ora ha paura e forse nemmeno tanta voglia di mettersi in gioco ancora una volta”. Se dovesse saltare Ibrahimovic il Milan potrebbe andare con forza su Erling Braut Haaland, continua a leggere >>>

