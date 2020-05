Calciomercato Milan – Cellino ha fissato il prezzo per Tonali: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del Brescia di Massimo Cellino, piace, come noto, molto al Milan ma, al momento, è al centro di un duello di calciomercato tra Inter e Juventus, le due società che sembrano maggiormente interessate ad accaparrarsi il cartellino del numero 4 delle ‘Rondinelle‘.

Cellino, secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, sembra però essere stato chiaro con nerazzurri e bianconeri per meno di 50 milioni di euro in contanti Tonali non si muoverà da Brescia. Chiaramente, la situazione potrebbe cambiare qualora ripartisse il campionato: se il Brescia dovesse restare in Serie A, tale cifra resterebbe intatta; in caso di retrocessione del Brescia, potrebbe calare un po’.

Tonali, lo ricordiamo, figura anche nella ‘lista degli osservati’ di PSG e Barcellona. Nel caso in cui fosse l’Inter a spuntarla sul calciatore nel giro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini, il Brescia potrebbe chiedere in cambio il prestito del giovane attaccante nerazzurro Sebastiano Esposito. QUESTE LE ULTIME SUL FUTURO DI ALESSIO ROMAGNOLI >>>