Calciomercato Milan – Cardone: “Serve un difensore. Su Ibrahimovic…”

CALCIOMERCATO MILAN – Ecco le parole di Giuseppe Cardone, ex giocatore del Milan, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’. Calciomercato Milan in primo piano: “Mercato di gennaio? Serve un difensore centrale da affiancare a Romagnoli. Partire da una squadra che subisce poco sarebbe importante per tutti, trasmetterebbe ancora più sicurezza. Ibrahimovic in maglia rossonera? Bisogna vedere se si dà priorità all’impatto mediatico o alla costruzione di una squadra che nei prossimi anni mira a fare cose importanti. In qualunque caso, nonostante l’età, farebbe comodo a qualsiasi squadra. Bisogna vedere però quali sarebbero gli stimoli nella testa del giocatore”. Non c’è solo Ibrahimovic per l’attacco del Milan, occhio anche al croato della Juventus: continua a leggere >>>

