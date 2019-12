Calciomercato Milan – Calhanoglu non è incedibile: piace al Leicester

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Nicolò Schira attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘, il fantasista turco Hakan Calhanoglu, classe 1994, arrivato al Milan nell’estate 2017 dal Bayer Leverkusen, non sarebbe incedibile.

Nel caso in cui al Milan arrivasse una buona offerta, dunque, Calhanoglu partirebbe già a gennaio. Il calciatore, 2 gol ed un assist in 16 gare di Serie A, finora, in stagione, interessa al Leicester City di Brendan Rodgers, secondo in Premier League, che ha già chiesto informazioni.

Schira, però, ha sottolineato che, in caso di partenza, Calhanoglu preferirebbe tornare nella Bundesliga tedesca anziché trasferirsi in Inghilterra. Stessa scelta ha compiuto Erling Braut Haaland, trasferitosi al Borussia Dortmund: per le cifre ufficiali dell’operazione, continua a leggere >>>

