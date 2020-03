Calciomercato Milan – Caldara sarà riscattato dall’Atalanta

CALCIOMERCATO MILAN – Mattia Caldara sta ritrovando la condizioni e la forma ideale dopo essere tornato a gennaio all’Atalanta. Dopo un inizio complicato con le presenze in campo in occasione delle sconfitte contro Fiorentina in Coppa Italia e SPAL in campionato, il centrale bergamasco ha trovato continuità e nelle rotazioni di Gasperini sta avendo parecchio spazio. Non si può ancora ritenere un titolare inamovibile, ma certamente la stima del suo allenatore ha avvantaggiato l’ex Milan nel suo inserimento.

Come riportato da Calciomercato.com, Caldara sarà con ogni probabilità riscattato anche perché la cifra di 15 milioni è assolutamente vantaggiosa. Ma il riscatto è fissato per il 2021, dunque, ci sarà ancora più di un anno per decidere, a meno che la Dea non abbia intenzione di anticipare i tempi. Al contrario, il Milan pare intenzionato a riscattare Kjaer dal Siviglia: le cifre e i dettagli>>>

