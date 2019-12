Calciomercato Milan – Caldara, Maldini non vuole cedere il difensore

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da calciomercato.com, nelle ultime settimane si è parlato di un interessamento da parte dell’Atalanta per Mattia Caldara, difensore centrale del Milan, ma i rossoneri non hanno intenzione di cederlo.

“Abbiamo Caldara e per noi è importante, lo aspettiamo in forma”, ha detto Maldini prima del fischio d’inizio di Milan-Sassuolo, e dunque la società vuole puntare su un calciatore, che, ricordiamo, era uno dei difensori italiani più promettenti negli anni scorsi. Come difensore centrale dovrebbe arrivare Todibo, che completerà il pacchetto dei centrali insieme a Romagnoli, Musacchio e appunto Caldara (Leo Duarte è infortunato). Intanto un grande ex rossonero potrebbe tornare in Italia, continua a leggere >>>

