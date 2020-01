Calciomercato Milan – Bucchioni: “Piatek? Se parte va in Germania o in Spagna”

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista Enzo Bucchioni, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Krzysztof Piatek al Milan. Se non dovesse rimanere ecco dove potrebbe andare: “Piatek alla Fiorentina? Credo proprio di no, non si è ancora capito se resterà al Milan o meno. Se dovesse partire ha già espresso il desiderio di andare in Germania o in Spagna”. Intanto ecco quando arriverà la risposta definitiva di Jean-Clair Todibo, continua a leggere >>>

