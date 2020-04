Calciomercato Milan – Briasco si è offerto ai rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Norberto Briasco dell’Huracan si è offerto al Milan nei giorni scorsi. Più che un reale obiettivo del club rossonero, è il calciatore stesso che si è proposto.

Il Milan in ogni caso valuta Briasco, ma lo considera un’alternativa rispetto agli altri nomi che si fanno per l’attacco: su tutti Arkadiusz Milik e Mario Götze. A riportare la notizia sono i colleghi di calciomercato.com.

