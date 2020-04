Calciomercato Juventus – La MLS chiama Higuaín: i retroscena | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus, nella prossima sessione estiva di calciomercato, acquisterà un nuovo centravanti: l’argentino Mauro Icardi, proprietà Inter ma in prestito al PSG, sembra essere l’obiettivo principale del vicepresidente Pavel Nedved e del Chief Football Officer, Fabio Paratici.

Prima di comprare, però, la Juventus dovrebbe cercare di vendere. In particolare, di piazzare Gonzalo Higuaín, classe 1987, legato da un altro anno di contratto, scadenza 30 giugno 2021, alla ‘Vecchia Signora‘, con un ingaggio di 7,5 milioni di euro netti a stagione. Le pretendenti per il ‘Pipita‘, però, non mancano di certo.

È arrivata, per esempio, una seria chiamata dalla Major League Soccer (MLS) statunitense. Guillermo Barros Schelotto, coach dei Los Angeles Galaxy, ha infatti dichiarato ai microfoni di ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina: “Higuaín da noi? Sarebbe un sogno, parliamo di uno dei migliori attaccanti del mondo”.

Schelotto, al contempo, ha anche affermato: “Però, sinceramente, nell’immediato la vedo dura. Ho sentito un’intervista di Gonzalo nella quale diceva di voler restare alla Juventus e in Europa. Forse è presto per Higuaín, ma nel calcio mai dire mai”. L’ex calciatore del Boca Juniors ha anche aggiunto di conoscere molto bene il padre dell’ex rossonero, Jorge Higuaín ed il fratello Federico, che già gioca nella MLS, nella fila del DC United.

Non soltanto Higuaín, però, potrebbe sbarcare negli Stati Uniti d'America: ai Los Angeles Galaxy, infatti, piacciono anche altri due bianconeri, i centrocampisti Sami Khedira e Blaise Matuidi. "Potrebbero essere interessanti per noi, anche se adesso è impossibile fare previsioni. Vista l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, non si può sapere cosa succederà in estate e che tipo di mercato sarà", ha concluso Schelotto.