Calciomercato Milan – Briasco: “Da ragazzino seguivo i rossoneri”

CALCIOMERCATO MILAN – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato le dichiarazioni che Norberto Briasco, attaccante in forza all’Huracan, ha rilasciato ai microfoni di Olé. Ecco le parole di Briasco: “Milan’ Ancora non lo so. In molti mi stanno scrivendo per sapere cosa farò, ma al momento non so ancora niente. Voglio restare calmo e vedere cosa succede.”.

Sulla sensazione di essere accostato al Milan: “Da ragazzino seguivo il Milan, con tutti quei mostri sacri come Ronaldinho, Seedorf, Pirlo e tanti altri. Sono entusiasta ma al contempo devo stare calmo, penso sia l’atteggiamento giusto. Attualmente sono felice all’Huracan.”.

Se si immagina di giocare con qualche calciatore del Milan: "Sì (ride, ndr), mi immagino di giocare con Zlatan Ibrahimovic".