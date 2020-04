Calciomercato Milan – Briasco conferma: “Il mio agente è stato in Italia”

CALCIOMERCATO MILAN – Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di un Milan interessato al 24enne Norberto Alejandro Briasco Balekian dell’Huracan. Briasco, armeno con passaporto anche argentino, sarebbe stato seguito attentamente dagli osservatori rossoneri nelle scorse settimane.

A proposito del futuro del calciatore, Briasco, ha rilasciato nelle scorse ore delle dichiarazioni a VBET News: “Il mio agente è stato in Italia e negli Stati Uniti, ma ora con l’emergenza coronavirus tutto si è rallentato”. Insomma, le parole dell’attaccante sembrano confermare l’interesse del Milan, che potrebbe decidere di affondare il colpo soprattutto nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic non dovesse rinnovare il contratto con il club rossonero. Intanto il Milan pensa a un grande centrocampista, continua a leggere >>>

