Calciomercato Milan – Borini, Genoa in pole position per il suo acquisto

CALCIOMERCATO MILAN – Stando alle ultime indiscrezioni, il Genoa è sempre più interessato a Fabio Borini, attaccante in uscita dal Milan. L’ex Roma, infatti, è in scadenza di contratto a giugno, ma probabilmente lascerà il club rossonero, così come dichiarato qualche giorno fa dal suo procuratore, Roberto De Fanti.

Il club rossoblù, che ancora deve scegliere la sua guida tecnica, è in procinto di effettuare una vera e propria rivoluzione in tempi brevi, rivoluzione di cui lo stesso Borini dovrebbe essere uno protagonisti. Genoa in vantaggio dunque, ma ci sono diversi club interessati all’ex giocatore della Roma. Intanto Ibrahimovic è sempre più vicino al Milan, continua a leggere >>>

