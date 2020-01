Calciomercato Milan – Borini e la particolare richiesta alle squadre interessate

CALCIOMERCATO MILAN – L’esperto di mercato Luca Marchetti, dagli studi di ‘Sky Sport’, ha fornito le ultime notizie in merito alla situazione di Fabio Borini: “Borini piace a Sampdoria, Genoa e Hellas Verona. La particolarità è che il contratto di Borini con il Milan scadrà il 30 giugno e lui ha chiesto, a tutte le squadre interessate, di poter mantenere la stessa data di scadenza contrattuale. Pertanto, così fossero le cose, in qualunque squadra andrà Borini, sarà soltanto per 6 mesi. Così dopo, in estate, sarà libero di scegliere la sua destinazione”. Intanto su Krzysztof Piatek spunta l’interesse di una squadra spagnola, continua a leggere >>>

