Calciomercato Milan – Borini è già a Verona: la foto

CALCIOMERCATO MILAN – È tutto fatto. Fabio Borini rescinde il contratto con il Milan e approda all’Hellas Verona. Dopo un lungo tiro e molla con le squadre genovesi, alla fine il numero 11 rossonero ha sorpreso tutti e deciso di trasferirsi a Verona. Il Milan non riesce a incassare nulla, neanche i 5 milioni che inizialmente erano stati richiesti. Il giocatore è molto felice di questa nuova avventura, come dimostra la foto pubblicata dal suo agente su Instagram, in cui è immortalato proprio in compagnia di Borini all’esterno dell’Arena di Verona. Trasferimento a un passo, mancano solo gli ultimi dettagli. Dopo due anni e mezzo Borini saluta la squadra rossonera. Per le ultime su Matteo Politano… Continua a leggere >>>

