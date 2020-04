Calciomercato Milan – Bonaventura, Napoli e Roma fanno sul serio

CALCIOMERCATO MILAN – A causa dell’emergenza coronavirus tutto è in stand-by, ma la cosa certa è che Jack Bonaventura, a meno di clamorosi colpi di scena, non rinnoverà il suo contratto con il Milan, in scadenza nel giugno prossimo.

Nelle ultime ore si è parlato di un forte interessamento da parte del Torino di Urbano Cairo, ma secondo quanto viene riportato da Sky Sport, la vera lotta è tra il Napoli e la Roma. La sensazione è che i partenopei possano essere i favoriti visto che Bonaventura ritroverebbe Gattuso, uno dei fedelissimi dell’allenatore nella sua esperienza al Milan (prima che il centrocampista si operasse per i problemi al ginocchio). Intanto il club rossonero sembra essere vicino a un calciatore che gioca in Bundesliga, continua a leggere >>>