Calciomercato Milan – Boga ha stregato la Serie A: è lui il profilo ideale

CALCIOMERCATO MILAN – Tutti pazzi per Jeremie Boga. Dopo la prima stagione positiva al Sassuolo, che l’ha acquistato dal Chelsea per 3,5 milioni di euro, l’esterno offensivo è esploso in questa stagione, diventando un punto di forza della formazione di De Zerbi.

Boga, che fino alla sospensione della Serie A per il coronavirus aveva segnato 8 gol e fornito 4 assist, è un calciatore fortemente seguito anche dal Napoli. Il club partenopeo sembra essere in vantaggio, visto che è da diverso tempo sull’esterno offensivo, tuttavia il Milan sembra aver accorciato le distanze nelle ultime ore. C’è da considerare però anche la variabile Chelsea, che ha nei confronti del Sassuolo un diritto di riacquisto da 16 milioni, anche se non sembra intenzionato a riprenderselo.

La caratteristica migliore di Boga? Il dribbling ovviamente. Secondo infatti i dati raccolti da Opta, il neroverde è il miglior driblatore del campionato con 106 dribbling. Dietro di lui ci sono Castrovilli della Fiorentina (76) e Bennacer del Milan (59). Boga da tutti viene descritto come un calciatore praticamente impossibile da fermare quando è in giornata, soprattutto quando ha la possibilità di esprimersi a campo aperto. Tra l’altro, nell’ultima stagione disputata, l’ex Chelsea ha dimostrato anche di avere un certo feeling con il gol, visto le sue reti altamente spettacolari sempre anticipate da qualche slalom.

Insomma, un giocatore così sarebbe perfetto sia con Stefano Pioli e sia con Ralf Rangnick. Il primo potrebbe tranquillamente schierarlo nel 4-2-3-1, magari dirottando Rebic sull'altra fascia, mentre per il tedesco Boga è il classico profilo da valorizzare: giovane di prospettiva ma che allo stesso tempo ha già dimostrato qualità importanti. Come detto, non sarà facile acquistarlo, vista l'elevata concorrenza, ma Boga è un calciatore da non lasciarsi sfuggire, visto che tra l'altro rientra in pieno nei parametri di Elliott. Vedremo cosa succederà, ma i tifosi rossoneri credono nel colpo.