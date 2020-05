Calciomercato Milan – Boga e quei dribbling ispirati a Hazard

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha raccontato la storia di Jérémie Boga, classe 1997, esterno offensivo del Sassuolo che tanto piace al Milan. Boga, nato a Marsiglia da genitori ivoriani (dei quali ha conservato la nazionalità) si fece notare dal Chelsea sin da giovanissimo: fu metto sotto contratto all’età di 12 anni.

In Inghilterra, il ragazzo ha sempre giocato nelle categorie superiori rispetto la sua reale età anagrafica: dopo una UEFA Youth League da protagonista e le prime panchine nel Chelsea, stanco di star dietro a Willian, Pedro Rodríguez ed al suo idolo, Eden Hazard, inizia a maturare esperienze in prestito.

Infruttuosa quella del 2015 al Rennes, in Francia, ed altrettanto poco fortunata quella dell’anno successivo, al Granada, in Spagna. Boga fa il suo ma la squadra retrocede. Il terzo tentativo è quello buono: al Birmingham City, nella Championship inglese, comincia a sfrecciare e lo nota il Sassuolo.

I neroverdi lo acquistano nell’estate 2018 per 3,5 milioni di euro, con il Chelsea che si è riservato il diritto di riacquistarne il cartellino, eventualmente, per 16 milioni di euro. Dopo una prima fase di studio con mister Roberto De Zerbi, nella quale ha imparato a difendere e dare copertura, Boga è diventato titolare fisso quest’anno.

8 gol in 25 presenze per Boga, il quale, ora, parla anche fluentemente l’italiano. Per migliorarsi ha raccontato che guarda i video di Hazard (sempre lui) di Hatem Ben Arfa, che lo ispirava da bambino, oltre che, naturalmente, di Lionel Messi. Sarebbe un bell’investimento per il Milan. DIAVOLO CHE, INTANTO, INCASSA LA PRIMA RICHIESTA DI RALF RANGNICK SUL MERCATO >>>